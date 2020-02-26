Программист обнаружил новый способ кражи данных с iPhone

Уязвимость смартфонов Apple обусловлена особенностью данных буфера, которые способны взаимодействовать с любыми приложениями, загруженными на iOS, в числе которых и вирусные. Миск отметил, что благодаря этому злоумышленники могут украсть любые данные с iPhone, включая такую персональную информацию, как пароли от банковских карт.

Кроме того, программист сообщил, что хищение персональной информации может происходить абсолютно незаметно для самих пользователей устройств от Apple. По мнению Миска, владельцам iPhone и iPad должны приходить запросы на согласие эксплуатации информации из буфера данных. Представители Apple, в свою очередь, не восприняли данную проблему всерьез и не задумались над ее устранением.