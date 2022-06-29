Произошло неизбежное: Xiaomi сместил Samsung и стал лидером рынка смартфонов в России

Гаджеты китайских производителей популярны среди россиян, благодаря высокому уровню доверия, вариативности в ассортименте и широкой представленности, а также позволяют удовлетворить текущий спрос и частично компенсировать снижение продаж других крупных брендов. К этому стоит добавить, что устройства китайских производителей обладают актуальными техническими характеристиками под различный бюджет и потребности.

«М.Видео-Эльдорадо» определила ТОП-5 брендов, которые оказались наиболее популярными сейчас. Это Xiaomi, на втором — Samsung, третье место заняла realme, на четвёртом оказалась Apple, пятое место досталось OPPO. Среди моделей Xiaomi самой продаваемой оказалась Redmi 9A (32 Гб).

Судя по рыночной динамике, во втором квартале текущего года спрос на российском рынке смартфонов может составить порядка 4,4 млн штук и более 100 млрд рублей. Средняя цена составит около 22,3 тысяч рублей — на 4% ниже уровня прошлого года. В период с апреля по июнь наибольшим спросом пользовались устройства в ценовом диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей.

«С учётом кардинальных изменений на российском рынке электроники и текущей конъюнктуры, мы реализуем ряд мер, чтобы предложить покупателям максимально широкий выбор, сохраняя привлекательный уровень цен. Стоимость большого количества устройств находится на уровне февраля и ниже, снова действует рассрочка, регулярно проводится промо, сохраняется бонусная программа. Мы продолжаем взаимодействовать с доступным пулом партнёров, а также развивать ассортимент привычных брендов, предлагая оригинальную продукцию вместе с собственной гарантией и обслуживанием. Сейчас в наших сетях на выбор доступно порядка 500 позиций смартфонов от китайских компаний, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. При этом говорить о долгосрочных изменениях в покупательских трендах пока преждевременно – постепенно расширяется доступный выбор привычных флагманских моделей, производители продолжают конкурировать за наших пользователей», — отметил директор кластера «Цифровая техника» М.Видео-Эльдорадо Никита Тихвинский.