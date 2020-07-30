Производитель 5G-модемов намекнул на задержку выхода новеньких iPhone 12

Так, технологический гигант, известный многим по линейке процессоров Snapdragon, опубликовал свежий отчет о результатах своей деятельности в третьем квартале 2020 финансового года. И в нем, помимо всего прочего, было сказано, что компания произвела необходимое количество 5G-модемов для неназванного флагманского смартфона, рассчитывая на отгрузку в сентябре, но производитель устройства решил передвинуть все процессы ближе к концу года.

И хоть Qualcomm и не называла точных названий, всем ясно, что речь идет об iPhone 12, так как из всех крупных анонсов, в которых мог фигурировать 5G-модем, именно Apple выпускает свои новые смартфоны в сентябре. Напомним, что более ранние слухи называли 8 сентября 2020 года как дату, когда яблочная компания проведет мероприятие с анонсом новых iPhone - выпуска самих смартфонов, по всей видимости, придется ждать отдельно.