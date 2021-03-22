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Производитель аксессуаров подтвердил необычный дизайн флагманского Huawei P50
Как будто сзади смартфона «присобачили» диджейский пульт
Уже совсем скоро Huawei должна анонсировать новую флагманскую линейку — Huawei P50. И вот, незадолго до презентации, производитель аксессуаров всё же подтвердил необычный дизайн новинки.
Судя по фотографии чехла, P50 и вправду получит два огромных сенсора основной камеры, пишет MyDrivers. При этом это, в свою очередь, намекает нам на то, что именно в новом флагмане Huawei дебютирует прорывной модуль Sony — однодюймовый IMX800.
Напомним, что судя по более ранним утечкам, Huawei P50 оснастят Kirin 9000E. При этом новинка также может стать первым аппаратом китайского бренда, который будет работать под управлением фирменной Harmony OS 2.0 прямо из коробки.
Анонс новой линейки ожидается в апреле-мае 2021 года.