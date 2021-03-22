Производитель аксессуаров подтвердил необычный дизайн флагманского Huawei P50

Судя по фотографии чехла, P50 и вправду получит два огромных сенсора основной камеры, пишет MyDrivers. При этом это, в свою очередь, намекает нам на то, что именно в новом флагмане Huawei дебютирует прорывной модуль Sony — однодюймовый IMX800.