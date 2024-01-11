Производитель аксессуаров представил для iPhone чехлы из кактусов

Производитель аксессуаров представил для iPhone чехлы из кактусовЭто альтернатива коже FineWoven, которую предложила Apple
Производитель аксессуаров для смартфонов OtterBox на выставке CES 2024 представил чехлы для iPhone из ткани, сделанной из кактуса опунция. Эта ткань — альтернатива коже FineWoven от Apple.
© OtterBox
Серия чехлов называется Symmetry. Аксессуары имеют твёрдый полимерный каркас, усиленные углы и выступы вокруг блока камер и дисплея, чтобы обеспечить более надёжную защиту от падений и царапин. Сверху чехлы обтянуты мягким материалом с кожаной текстурой и сделаны из сегментов кактуса.
Как заявил производитель, для производства используются только зрелые части опунции, поэтому вреда для растений нет. К тому же для выращивания этих кактусов нужно меньше земли и воды, а также других ресурсов, что делает это производство более лёгким, чем традиционная выделка кожи.
В продаже эти чехлы должны появиться весной 2024 года по цене $60.