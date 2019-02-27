Производитель чехлов показал cмартфон Samsung Galaxy A10 c дисплеем Infinity-V

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, стали доступны качественные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A10, пока не представленного производителем официально.
На изображениях хорошо заметны основные особенности будущей новинки — дисплей Infinity-V с небольшим вырезом под фронтальную камеру, а также одинарная камера на задней панели. Сканера отпечатков пальцев на корпусе не наблюдается, но присутствуют 3,5-мм разъём для наушников и коннектор USB.
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A10, оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп, восьмиядерным процессором Exynos 7884B, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Сканера отпечатков пальцев у него нет.