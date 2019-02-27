Производитель чехлов показал cмартфон Samsung Galaxy A10 c дисплеем Infinity-V

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, стали доступны качественные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A10, пока не представленного производителем официально.

На изображениях хорошо заметны основные особенности будущей новинки — дисплей Infinity-V с небольшим вырезом под фронтальную камеру, а также одинарная камера на задней панели. Сканера отпечатков пальцев на корпусе не наблюдается, но присутствуют 3,5-мм разъём для наушников и коннектор USB.