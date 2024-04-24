Производитель электрокаров Polestar выпустил свой первый смартфон. Но есть нюанс…

Никаких особых сюрпризов не было: как и ожидалось, Polestar Phone стал практически клоном Meizu 21 Pro. Те же характеристики, та же начинка.

Внутри Polestar Phone ожидаемо мощный Snapdragon 8 Gen 3, поддержка быстрой проводной (80Вт) и беспроводной (50Вт) зарядки, а также тройная камера с главным сенсором на 50 Мп.

Камера не самая впечатляющая, но от смартфона, выпущенного автопроизводителем, никто и не ждал чудес на этом фронте.