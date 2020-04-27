Производитель недорогих смартфонов Realme готовит новый камерофон с суперзумом и камерой, основанной на искусственном интеллекте

К сожалению, до сих пор нет никакой информации о том, какой будет цена новинки, какой процессор “ляжет” в его основу и, что самое главное, когда стоит ждать анонса. Но учитывая, что в сети “всплыли” настолько подробные материалы о Realme X3 Superzoom, вполне вероятно, что онлайн-презентации не за горами.