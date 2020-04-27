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Производитель недорогих смартфонов Realme готовит новый камерофон с суперзумом и камерой, основанной на искусственном интеллекте
К сожалению, информации о дате анонса все еще нет
Буквально вчера мы рассказали о том, что в сети появились первые фотографии необычного смартфона Realme, как уже сегодня в сети было опубликовано качественное изображение устройства. Из него стало ясно, что производитель недорогих смартфонов готовит новый камерофон с суперзумом и камерой, основанной на искусственном интеллекте.
Новое изображение было опубликовано на популярном интернет-ресурсе Slashleaks, на котором пользователи со всей сети размещают те или иные утечки. В итоге, судя по словам анонимного источника, новый смартфон Realme будет называться Realme X3 Superzoom, а его главными фишками станут 50-кратный цифровой суперзум и основная камера, которая будет опираться на возможности искусственного интеллекта, встроенного в девайс.
К сожалению, до сих пор нет никакой информации о том, какой будет цена новинки, какой процессор “ляжет” в его основу и, что самое главное, когда стоит ждать анонса. Но учитывая, что в сети “всплыли” настолько подробные материалы о Realme X3 Superzoom, вполне вероятно, что онлайн-презентации не за горами.