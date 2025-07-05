Производитель Nothing Phone (3) объяснил задержку выхода модели на три года

Как завил Карл Пей, глава Nothing, Phone (3) — не просто очередная обновлённая версия, которые выходят каждый год, а результат стратегического подхода производителя.

Дизайн Phone (3) был разработан ещё в 2022 году, однако вендор держал его в секрете, чтобы сосредоточиться на более бюджетных моделях. К тому же аналитики компании отслеживали перспективы выпущенных устройств. Успех Phone (2a) сделал Nothing популярной, после чего компания выпустила на рынок Phone (2a) Plus, Phone (3a) и Phone (3a) Pro.

От других моделей Phone (3) отличается новым интерфейсом Glyph: это точечно-матричный дисплей с 489 светодиодами на прозрачной задней панели. Гаджет предлагает динамическую анимацию, оповещения для приложений и видоискатель для селфи.

Nothing позиционирует Phone (3) как символ нового подхода к дизайну, также это акцент на долгосрочный рост, а не на ежегодные циклы популярности. Предзаказы на модели уже открыты, продажи Phone (3) начнутся 15 июля.