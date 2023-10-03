Производитель первого смартфона на ОС Аврора начал самоликвидацию

Как стало известно из данных «СПАРК-Интерфакс», 22 сентября ООО «Иной» вступило в стадию ликвидации по собственному заявлению, поданному 7 сентября. Ликвидатором был назначен бенефициар компании Сергей Фомин.

В 2017 году Inoi заявил о себе как о первом смартфоне на российской операционной системе Аврора. Однако, несмотря на амбициозные планы, компания столкнулась с рядом проблем, что привело к переходу на Android.

В конце 2022 года источники сообщали о том, что Inoi покинул российский рынок, что стало прецедентным случаем для отрасли. С того времени с сайта компании исчезли регионы России и Белоруссии.

Согласно данным Ведомостей, продажи российских смартфонов за последний год сократились примерно в два раза, составив 46,9 тыс штук. При этом наибольшей популярностью пользовались устройства от BQ и Inoi.