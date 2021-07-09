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Производитель процессоров Qualcomm представил свой первый смартфон

Цена, конечно, сильно кусачая — около 112 тысяч рублей

Внезапно для всех, Qualcomm анонсировала свой первый смартфон — «Smartphone for Snapdragon Insiders» («Смартфон для Snapdragon-инсайдеров»). Как можно понять из достаточно странного названия, устройство доступно участникам собственного клуба компании, насчитывающего более 1,6 млн человек.