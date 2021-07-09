Производитель процессоров Qualcomm представил свой первый смартфон

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Сегодня в 09:16
Производитель процессоров Qualcomm представил свой первый смартфонЦена, конечно, сильно кусачая — около 112 тысяч рублей
Внезапно для всех, Qualcomm анонсировала свой первый смартфон — «Smartphone for Snapdragon Insiders» («Смартфон для Snapdragon-инсайдеров»). Как можно понять из достаточно странного названия, устройство доступно участникам собственного клуба компании, насчитывающего более 1,6 млн человек.
В основу новинки лёг чип Snapdragon 888, а также различные интересные технологии IT-компании. В том числе быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 5.0. Смартфон также получил комплектные беспроводные наушники Snapdragon от Master & Dynamic, фирменный чехол и два кабеля для зарядки, пишет GSMArena.
Размер AMOLED-дисплея новинки — 6,78 дюйма, при этом частота обновления 144 Гц. Основная камера тройная — на 64, 12 и 8 Мп.
На продажу выставлена одна-единственная модификация «Smartphone for Snapdragon Insiders» с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора устройства — 4000 мАч. Ну и цена — за девайс просят 1500 долларов (112 тыс рублей).