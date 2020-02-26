Производителей смартфонов могут заставить вернуть съемные аккумуляторы

Так, в сети появились упоминания о некоем документе, разработанном властями Европейского союза, который может заставить производителей смартфонов вновь вернуть в свои устройства съемные аккумуляторы. Смысл подобного драконовского ограничения заключается в том, что власти Евросоюза хотят добиться заметного сокращения электронных отходов. А если пользователи смогут менять в своих смартфонах аккумуляторы самолично, то они, по мнению экспертов, будут реже покупать себе новые смартфоны.

Также со временем Европейский союз планирует запустить новейшую систему сбора отходов, собирая тем самым старые смартфоны, планшеты и прочие устройства, благодаря чему процесс утилизации должен стать заметно проще. Нам же данная инициатива выгодна тем, что мы сможем вновь заменять аккумуляторные батареи в своих девайсах без необходимости обращаться за этим в сервисные центры.