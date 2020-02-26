Ferra
Телефоны
Сегодня 17:15

Производителей смартфонов могут заставить вернуть съемные аккумуляторы

С достаточно интересной инициативой выступили власти ЕС
Еще пару лет назад на рынке можно было найти немалое количество смартфонов, которые могли бы похвастаться такой уникальной сегодня возможностью, как замена батареи без особых трудозатрат. К сожалению, сегодня практически все свежие смартфоны лишены подобной функции из-за монолитной конструкции. Но, если верить имеющимся данным, в ближайшее время все может вновь измениться.

Так, в сети появились упоминания о некоем документе, разработанном властями Европейского союза, который может заставить производителей смартфонов вновь вернуть в свои устройства съемные аккумуляторы. Смысл подобного драконовского ограничения заключается в том, что власти Евросоюза хотят добиться заметного сокращения электронных отходов. А если пользователи смогут менять в своих смартфонах аккумуляторы самолично, то они, по мнению экспертов, будут реже покупать себе новые смартфоны.

Также со временем Европейский союз планирует запустить новейшую систему сбора отходов, собирая тем самым старые смартфоны, планшеты и прочие устройства, благодаря чему процесс утилизации должен стать заметно проще. Нам же данная инициатива выгодна тем, что мы сможем вновь заменять аккумуляторные батареи в своих девайсах без необходимости обращаться за этим в сервисные центры.