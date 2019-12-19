Производители Android-смартфонов снова копируют Apple
Этот момент отлично демонстрирует коллаж, собранный популярным интернет-инсайдером OnLeaks. Так, если взглянуть на имеющиеся утечки множества будущих смартфонов, можно увидеть, что все они подозрительно похожи своими модулями основных камер на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Учитывая, что в случае с iPhone X и его камерой можно было допустить, что дизайн современных смартфонов похож не на него, то тут отрицать что-либо довольно-таки тяжело.
Что интересно, изначально, на этапе утечек, саму Apple обвиняли в копировании дизайна основного модуля камеры у Huawei Mate 20 Pro, но в итоге смартфон купертиновцев все же оказался достаточно самобытным. Чего не скажешь о Huawei P40 Pro, который, по всей видимости, все же “подсмотрит” у Apple способ реализации основной камеры.