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Производители Android-смартфонов снова копируют Apple

Время идет, ничего не меняется
В начале 2010-х множество различных производителей Android-смартфонов практически под чистую подсматривали дизайн своих устройств у iPhone. Некоторые настолько упорно повторяли за Apple, что их смартфоны были практически неотличимы от девайсов яблочной компании, но в целом ближе к нашему времени проблема вроде как “рассосалась” — китайские вендоры все чаще стали копировать друг друга, а А-бренды по типу Samsung нашли свой уникальный стиль с “бесконечными” дисплеями и вот этим вот всем. Но, по всей видимости, праздник был недолгим и практически все Android-производители все же вернулись к старому — попытке “выглядеть как iPhone”.

Этот момент отлично демонстрирует коллаж, собранный популярным интернет-инсайдером OnLeaks. Так, если взглянуть на имеющиеся утечки множества будущих смартфонов, можно увидеть, что все они подозрительно похожи своими модулями основных камер на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Учитывая, что в случае с iPhone X и его камерой можно было допустить, что дизайн современных смартфонов похож не на него, то тут отрицать что-либо довольно-таки тяжело.

Что интересно, изначально, на этапе утечек, саму Apple обвиняли в копировании дизайна основного модуля камеры у Huawei Mate 20 Pro, но в итоге смартфон купертиновцев все же оказался достаточно самобытным. Чего не скажешь о Huawei P40 Pro, который, по всей видимости, все же “подсмотрит” у Apple способ реализации основной камеры.