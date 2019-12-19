Производители Android-смартфонов снова копируют Apple

В начале 2010-х множество различных производителей Android-смартфонов практически под чистую подсматривали дизайн своих устройств у iPhone. Некоторые настолько упорно повторяли за Apple, что их смартфоны были практически неотличимы от девайсов яблочной компании, но в целом ближе к нашему времени проблема вроде как “рассосалась” — китайские вендоры все чаще стали копировать друг друга, а А-бренды по типу Samsung нашли свой уникальный стиль с “бесконечными” дисплеями и вот этим вот всем. Но, по всей видимости, праздник был недолгим и практически все Android-производители все же вернулись к старому — попытке “выглядеть как iPhone”.