Производители массово откажутся от чипа Snapdragon 8 Elite в своих смартфонах из-за его дороговизны

Вместо него компании, по данным инсайдера Digital Chat Station, планируют оснастить часть флагманских устройств более доступным процессором Snapdragon 8s Elite (SM8735), который должен появиться в 2025 году.

Рост затрат связан с использованием более сложных технологий производства, что делает Snapdragon 8 Elite менее выгодным для массового применения.

Новая стратегия позволит брендам, таким как Samsung, Redmi и OnePlus, разделять линейки: базовые модели будут получать Snapdragon 8s Elite, а премиальные версии — Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850).

Этот подход может сократить цену устройств, сохранив высокую производительность, но окончательные решения зависят от рыночных условий и стоимости новых чипсетов.