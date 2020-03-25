Производители смартфонов заявили о переносе старта продаж новых смартфонов из-за закрытия Индии на тотальный карантин

Так, например, буквально вчера Vivo India официально подтвердила информацию о том, что компания приняла решение отложить запуск грядущего смартфона Vivo V19. Вслед за этим заявлением, со своим выступил генеральный директор Realme India Мадхав Шет, рассказавший о том, что производитель намерен представить свои новые смартфона, Narzo 10 и Narzo 10A, как и планировалось — 26 марта текущего года. При этом, правда, он отдельно отметил, что старт продаж устройств будет отложен.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса отложить запуск своих новинок могут и более крупные игроки. Так, последние слухи говорят о том, что Apple не сможет запустить старт продаж iPhone 12 в сентябре, как это планировалось изначально.