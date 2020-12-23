Производительность флагманских Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 11 сравнили

Напомним, что Xiaomi Mi 11 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 888, тогда как Samsung Galaxy S21 - на базе Exynos 2100. Так, в одном из последних тестирований, Xiaomi Mi 11 взял порядка 1131 баллов в однопоточном режиме и 3836 баллов в многопоточном. Что касается Galaxy S21, он набрал в однопоточном режиме меньше баллов, чем конкурент, а именно 1089. В то же время, смартфон южнокорейской компании обошел Xiaomi Mi 11 в многопоточном режиме, набрав 3963 балла.

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 анонсируют 28 декабря, а Samsung Exynos 2100 - 14 января.