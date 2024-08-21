Производительность не в приоритете: Google нелепо оправдалась за слабые результаты Pixel 9 в AnTuTu

В ответ на это одна из руководителей Google, Соня Джобанпутра, пояснила, что основной целью при разработке чипа не было достижение рекордов производительности.

Она отметила, что компания сфокусировалась на улучшении общего пользовательского опыта, а не на установлении высоких показателей в бенчмарках.

В интервью Financial Express она подчеркнула, что основной задачей Tensor G4 было устранение таких проблем, как медленное открытие приложений и улучшение работы искусственного интеллекта.

Такой подход Google вызвал разочарование у тех, кто ожидал высоких показателей в бенчмарках, однако компания заявила, что в следующем году планирует выйти на новый уровень с процессором Tensor G5, который будет использовать более продвинутые технологии производства.