Производительность новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2 сравнили с таковой у процессора iPhone 14 Pro

Но насколько топовый чип для Android-устройств сопоставим по мощности с Apple A16? Ответить на этот вопрос взялся популярный бенчмарк Geekbench5, через который прошёл ещё неанонсированный Samsung Galaxy S23 Ultra.

Оказалось, что Snapdragon 8 Gen 2 набирает 1504 и 4580 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, в первом случае его обгоняет даже iPhone 12 mini с A14 на борту (1571 балл в одноядерном тесте), в то время как многоядерная производительность новинки от Qualcomm уступает лишь iPhone 14, 14 Pro и т.д: