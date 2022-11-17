Производительность новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2 сравнили с таковой у процессора iPhone 14 Pro

Производительность новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2 сравнили с таковой у процессора iPhone 14 ProОбошлось без сюрпризов
Не так давно Qualcomm анонсировала свой новейший смартфонный процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Практически сразу многие бренды объявили о создании собственных флагманов на его базе.
Но насколько топовый чип для Android-устройств сопоставим по мощности с Apple A16? Ответить на этот вопрос взялся популярный бенчмарк Geekbench5, через который прошёл ещё неанонсированный Samsung Galaxy S23 Ultra.
Оказалось, что Snapdragon 8 Gen 2 набирает 1504 и 4580 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, в первом случае его обгоняет даже iPhone 12 mini с A14 на борту (1571 балл в одноядерном тесте), в то время как многоядерная производительность новинки от Qualcomm уступает лишь iPhone 14, 14 Pro и т.д:
Наши коллеги из Wccftech уже выразили надежду на то, что представленные результаты промежуточные и что ближе к релизу Galaxy S23 работу чипа оптимизируют.