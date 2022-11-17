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11:37, 17 ноября 2022
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Производительность новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2 сравнили с таковой у процессора iPhone 14 Pro

Обошлось без сюрпризов

Не так давно Qualcomm анонсировала свой новейший смартфонный процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Практически сразу многие бренды объявили о создании собственных флагманов на его базе.

Производительность новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2 сравнили с таковой у процессора iPhone 14 Pro

Но насколько топовый чип для Android-устройств сопоставим по мощности с Apple A16? Ответить на этот вопрос взялся популярный бенчмарк Geekbench5, через который прошёл ещё неанонсированный Samsung Galaxy S23 Ultra.

Оказалось, что Snapdragon 8 Gen 2 набирает 1504 и 4580 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, в первом случае его обгоняет даже iPhone 12 mini с A14 на борту (1571 балл в одноядерном тесте), в то время как многоядерная производительность новинки от Qualcomm уступает лишь iPhone 14, 14 Pro и т.д:

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Результаты Snapdragon 8 Gen 2 в Geekbench5

Фото: /wccftech.com

Наши коллеги из Wccftech уже выразили надежду на то, что представленные результаты промежуточные и что ближе к релизу Galaxy S23 работу чипа оптимизируют.

Источник:Wccftech
Теги:
#iPhone 14
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#Qualcomm
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#Snapdragon
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