Производство iPhone в Индии пошло не по плану: местное предприятие расторгло договор с Apple

Производство iPhone в Индии пошло не по плану: местное предприятие расторгло договор с AppleНе справились с местными стереотипами
На днях тайваньская компания Wistron, владеющая в Индии заводом по производству айфонов и других смартфонов, расторгла с Apple договор.
Основная причина прекращения сотрудничества — низкая маржа от продажи iPhone. При этом на заводе Wistron производится 7% от всего объёма айфонов, и прибыли от этого практически нет, поэтому поставщику просто нечего предложить или противопоставить Apple. К тому же другие партнёры Apple и конкуренты Wistron — Foxconn и Pegatron — удваивают поставки комплектующих в Индию.
У самой Wistron проблемы обусловлены индийской культурой труда. В Азии, и на Тайване в частности, посменно обеспечивается круглосуточный производственный процесс, но в индийском городе Коларе штата Карнатака, где расположен завод, так не принято. И не раз у руководства Wistron на это основании возникали конфликты с местными промышленниками.