Производство недорогого iPhone SE 2 достигло финальной стадии

Уже в самое ближайшее время Apple должны провести презентацию, в рамках которой покажут новый недорогой iPhone SE 2. Возможно, устройство будет представлено так же, как и Apple AirPods Pro и MacBook Pro 16" — на официально сайте просто появится пресс-релиз, в котором компания расскажет все самое главное о новинке. В любом случае, как бы то ни было, стало известно, что производство новинки достигло финальной стадии.