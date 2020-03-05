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Производство недорогого iPhone SE 2 достигло финальной стадии
Ждем анонса в конце марта
Уже в самое ближайшее время Apple должны провести презентацию, в рамках которой покажут новый недорогой iPhone SE 2. Возможно, устройство будет представлено так же, как и Apple AirPods Pro и MacBook Pro 16" — на официально сайте просто появится пресс-релиз, в котором компания расскажет все самое главное о новинке. В любом случае, как бы то ни было, стало известно, что производство новинки достигло финальной стадии.
Так, если верить данным интернет-инсайдеров, iPhone SE 2 вступил в финальную стадию проверки производства на заводе в Чжэнчжоу. Вполне вероятно, что американская компания все же успевает в обозначенные ранее сроки и анонс смартфона состоится в конце текущего месяца.
Напомним, что если верить более ранним данным, новый недорогой iPhone будет называться iPhone 9, стоить около 400 долларов и иметь дизайн, схожий с iPhone 8. Что касательно “железной” части, то работать устройство будет на базе свежайшего процессора Apple A13, который уже установлен в прошлогодние iPhone 11 и 11 Pro.