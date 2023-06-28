Производство отечественных смартфонов перенесут из Китая в Россию

Помимо смартфонов, в планах компании также производство ноутбуков и планшетов. Производство будет развёрнуто в инновационном кластере «Технополис GS» в Гусеве, Калининградской области. Ожидается, что его запуск состоится уже к концу 2023 года.

GS Group планирует вложить около 3,5 млрд рублей в исследования и разработку, создание образцов, лицензионное программное обеспечение, а также в расширение производственных мощностей. Предполагается, что ежемесячно будут выпускать около 30 000 устройств.

При этом, по мнению экспертов, на запуск производства тех же ноутбуков может уйти чуть меньше этой суммы: