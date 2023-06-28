Производство отечественных смартфонов перенесут из Китая в Россию

Производство отечественных смартфонов перенесут из Китая в РоссиюИ это отличная новость!
GS Group планирует стать первым в России производителем смартфонов на заказ. Компания запустит ODM-производство, где будет разрабатывать и собирать смартфоны для отечественных брендов.
Помимо смартфонов, в планах компании также производство ноутбуков и планшетов. Производство будет развёрнуто в инновационном кластере «Технополис GS» в Гусеве, Калининградской области. Ожидается, что его запуск состоится уже к концу 2023 года.
GS Group планирует вложить около 3,5 млрд рублей в исследования и разработку, создание образцов, лицензионное программное обеспечение, а также в расширение производственных мощностей. Предполагается, что ежемесячно будут выпускать около 30 000 устройств.
При этом, по мнению экспертов, на запуск производства тех же ноутбуков может уйти чуть меньше этой суммы:
Около 2 — 2,5 млрд рублей может потребоваться для развёртывания производства ноутбуков <...> Запуск производств смартфонов и планшетов может вылиться примерно в сопоставимые суммы, поэтому инвестиции GS Group могут вырасти до 4,2 — 4,5 млрд рублей.