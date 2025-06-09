Промоакция провалилась: покупатели Xperia 1 VII в Европе не получили обещанные наушники Sony WH-1000XM5

Однако, как сообщают пользователи Reddit, многие так и не получили ни смартфон, ни подарок.

Жители Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции массово жалуются на внезапное и беспричинное аннулирование предзаказов. Некоторые из них получили уведомление о необходимости повторно оформить заказ, однако к тому моменту акция уже завершилась — и наушники больше не полагались.

Sony пока никак не прокомментировала ситуацию. Среди предположений — сбои в системе заказов или неожиданно высокий спрос, с которым производитель не справился.

Отметим, что на фоне реструктуризации мобильного бизнеса Sony уже прекратила выпуск смартфонов на ряде собственных заводов, включая объекты в Таиланде и Китае.

Пока покупатели ждут ответа от компании, акция фактически признана проваленной.