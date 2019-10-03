Прорывной Vivo NEX 3 с экраном-водопадом представили в России

Устройство работает на базе флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, при этом учитывая, что емкость аккумулятора устройства составляет 4500 мАч, можно рассчитывать на очень достойную автономность смартфона от Vivo. Также устройство оснащено возможностью быстрой зарядки, мощность которой составляет 44 Вт. Из прочих “железных” показателей можно отметить, что смартфон на российском рынке представлен лишь в версии 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти внутренней. Как и любой уважающий себя флагман, Vivo NEX 3 имеет встроенный датчик NFC.

Старт продаж устройства намечен на 18 октября, но уже сегодня компания открывает официальный предзаказ для всех желающих. Стоить смартфон будет 59 990 рублей, а купить его можно в интернет-магазине Vivo, в МВидео и салонах МТС.