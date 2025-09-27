Прошивка Samsung One UI 8.5 предложит 3D-захват камеры и другие функции записи

Опубликовано 27 сентября 2025, 23:391 мин.
Прошивка Samsung One UI 8.5 предложит 3D-захват камеры и другие функции записиФункционал готовится к реализации
Инсайдерский портал SammyGuru сообщает, что обновление интерфейса One UI 8.5 от Samsung принесёт улучшения работы камеры.
© Notebookcheck
Источник рассказал о настройках камеры и видео: появятся новые опции LUT — цветовые профили, изменяющие вид видео. В One UI 8.5 также появится возможность съёмки видео в формате журнала с использованием LUT в стандартном видеоредакторе.
Это позволит улучшать журналистские видео без специализированного ПО.
Инсайдеры говорят и о поддержке 3D-съёмки и APV (расширенного профессионального видео). 3D-видео можно будет просматривать в VR-гарнитуре, но функция работает только с широкоугольным объективом и требует определённых условий съёмки.
Функция APV также будет интегрирована в Samsung Gallery, позволяя конвертировать видео в формат HEVC. Это свидетельствует о тщательной подготовке к внедрению функции.