Прошивка Samsung One UI 8.5 предложит 3D-захват камеры и другие функции записи

Источник рассказал о настройках камеры и видео: появятся новые опции LUT — цветовые профили, изменяющие вид видео. В One UI 8.5 также появится возможность съёмки видео в формате журнала с использованием LUT в стандартном видеоредакторе.

Это позволит улучшать журналистские видео без специализированного ПО.

Инсайдеры говорят и о поддержке 3D-съёмки и APV (расширенного профессионального видео). 3D-видео можно будет просматривать в VR-гарнитуре, но функция работает только с широкоугольным объективом и требует определённых условий съёмки.

Функция APV также будет интегрирована в Samsung Gallery, позволяя конвертировать видео в формат HEVC. Это свидетельствует о тщательной подготовке к внедрению функции.