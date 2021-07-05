Прошлогодние Android-смартфоны обогнали по популярности свежие модели

Второе место «отошло» Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, который также был представлен ещё в начале прошлого года. У девайса 98,02% одобрения от пользователей. На третьем и четвёртом местах также расположились прошлогодние флагманы — Huawei Mate 40 (96,54%) и Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (96,42%).

И лишь закрывает пятёрку лидеров аппарат, вышедший в 2021-м. Это Meizu 18 Pro (94,04%), вышедший несколько месяцев назад.