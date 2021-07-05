Прошлогодние Android-смартфоны обогнали по популярности свежие модели

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Прошлогодние Android-смартфоны обогнали по популярности свежие моделиЛишь один телефон 2021 года попал в топ-5
Antutu опубликовала свежий рейтинг популярности Android-смартфонов. Он основывается на положительных отзывах владельцев тех или иных устройств.
Внезапно, список показал, что самыми популярными оказались на свежие флагманы, выпущенные в 2021 году, а их предшественники. Например, на первом месте расположился Meizu 17 Pro — смартфон поступивший в продажу ещё в мае 2020 года! У устройства 98,04% положительных отзывов, передаёт MyDrivers.
Второе место «отошло» Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, который также был представлен ещё в начале прошлого года. У девайса 98,02% одобрения от пользователей. На третьем и четвёртом местах также расположились прошлогодние флагманы — Huawei Mate 40 (96,54%) и Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (96,42%).
И лишь закрывает пятёрку лидеров аппарат, вышедший в 2021-м. Это Meizu 18 Pro (94,04%), вышедший несколько месяцев назад.