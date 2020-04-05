Прошлогодний флагман Honor 20 продают в России дешевле 20 тысяч рублей
По сути, Honor 20 отличает от Nova 5T лишь цвет корпуса и дизайн задней панели. При этом важно понимать, что китайский производитель провел подобную манипуляцию с названиями не просто так: таким образом Huawei удалось сохранить в Nova 5T поддержку Google-сервисов, которых лишены, например, Huawei Mate 30 Pro и Huawei P40 Pro.
Напомним, что Huawei Nova 5T построен на базе фирменного процессора Kirin 980, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора устройства составляет 3 750 мАч, при этом также имеется и поддержка быстрой проводной зарядки на 22,5 Вт. Предлагается устройство по цене в 19 928 рублей в популярном интернет-магазине Wildberries. Правда, стоит отметить, что для получения скидки необходимо будет авторизоваться на сайте магазина.