Прошлогодний флагман Honor 20 продают в России дешевле 20 тысяч рублей

Напомним, что Huawei Nova 5T построен на базе фирменного процессора Kirin 980, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора устройства составляет 3 750 мАч, при этом также имеется и поддержка быстрой проводной зарядки на 22,5 Вт. Предлагается устройство по цене в 19 928 рублей в популярном интернет-магазине Wildberries. Правда, стоит отметить, что для получения скидки необходимо будет авторизоваться на сайте магазина.