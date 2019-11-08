Ferra
Телефоны
Сегодня 14:20

Прошлогодний флагман Samsung рухнул в цене

Такой низкой цены на новенький Galaxy S9 не было еще нигде
Грядет “Черная Пятница”, в честь чего многие онлайн-магазины уже начали выставлять смартфоны и прочие устройства по немыслимо низким ценам. Чаще всего по-настоящему приятные для кошелька предложения можно встретить на зарубежных площадках. И именно такая ситуация произошла в случае с Samsung Galaxy S9, который можно купить всего лишь за 499 долларов.

Так, в онлайн-магазине Microsoft до 10 ноября можно будет купить Samsung Galaxy S9 за 499 долларов, при этом в подарок покупатели также получат и бесплатную зарядную станцию для устройства. Что интересно, пользователи получат полностью разблокированное устройство, без привязки к какому-либо мобильному оператору, что с учетом крайне низкой цены Galaxy S9, выглядит как по-настоящему “вкусное” предложение. За 499 долларов, к слову, предлагается вариант смартфона с 64 ГБ постоянной памяти.

Напомним, что Samsung Galaxy S9 вышел в начале 2018 года и стал последним устройством с “Безграничным экраном” — начиная с 2019 года компания перешла на вырез непосредственно в самом дисплее. Но что важно, Samsung официально объявила о планах обновить Galaxy S9 до Android 10, правда все еще непонятно, произойдет ли это до конца 2019 года или же компания выпустит обновление уже в 2020 году.