Прошлогодний флагман Samsung установил рекорд скорости скачивания файла через мобильный интернет

Таким образом, компания попыталась доказать, что пользователей ограничивают не девайсы, а мобильные операторы и их оборудование, пишет PhoneArena. И теперь это становится вполне логичным — если на это способен аппарат, вышедший ещё в начале 2020 года, все нынешние смартфоны и подавно способны на нечто подобное.

Отметим, правда, что для достижения подобных скоростей, Samsung использовала комбинированное подключение 4G и 5G-сетей. Но это не отменяет того, что в теории такие скорости доступны и обычным пользователям.