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Прошлогодний флагман Samsung установил рекорд скорости скачивания файла через мобильный интернет
Страшно представить, что смогут смартфон будущего
В сети появилась информация о том, что Samsung сумела установить новый рекорд скорости при скачивании файла через мобильный интернет. Используя для этого свой прошлогодний флагман — Galaxy S20+ — корейский бренд достиг скорости в 5,23 Гбит/сек.
Таким образом, компания попыталась доказать, что пользователей ограничивают не девайсы, а мобильные операторы и их оборудование, пишет PhoneArena. И теперь это становится вполне логичным — если на это способен аппарат, вышедший ещё в начале 2020 года, все нынешние смартфоны и подавно способны на нечто подобное.
Отметим, правда, что для достижения подобных скоростей, Samsung использовала комбинированное подключение 4G и 5G-сетей. Но это не отменяет того, что в теории такие скорости доступны и обычным пользователям.