Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 10 Pro обошёл новейший Mi 11 в тесте камер

Итак, специалисты DxOMark дали Xiaomi Mi 11 порядка 120 баллов за камеру, благодаря чему смартфон занял 22 место. Отметим, что прошлогодние Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra удостоились в этом списке 9 и 4 мест соответственно. Интересно также то, что 120 баллов, вместе с Xiaomi Mi 11, основной датчик которого рассчитан на 108 Мп, набрал и Google Pixel 5 с двойной камерой на 12 и 16 Мп.

К минусам камеры нового флагмана Xiaomi эксперты отнесли автофокус, недоэкспонированность получаемых снимков, плохую детализацию при увеличении и шумы. Есть и положительные стороны — большинство минусов пропадает при хорошем освещении.