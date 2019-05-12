Прошлогодний флагман Xiaomi распродают по минимальной цене

Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 подешевел в Китае и теперь его стоимость сравнялась с упрощённой моделью Xiaomi Mi 9 SE.

Версию Xiaomi Mi 8 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти можно купить в китайских магазинах за 300 долларов. Кстати, Xiaomi Mi 9 SE тоже уже начал дешеветь и версия 6+128 ГБ обойдётся в 308 долларов.