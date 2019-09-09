Прошлогодний осенний флагман Huawei подешевел накануне выхода нового

Так, например в том же Китае Huawei Mate 20 мгновенно стал дешевле на 70 долларов — стоимость смартфона снизилась с 520 до 470 долларов. Но это сейчас. Если же учитывать, что изначально смартфон поступил в продажу по цене в 635 долларов, то итоговый обвал цены составляет 185 долларов, что выглядит очень внушительно.