Прошлогодний смартфон Samsung загорелся на борту самолета

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Прошлогодний смартфон Samsung загорелся на борту самолетаSamsung Galaxy A21
Нескольким ранее прямо на борту самолета, приземлившегося в международном аэропорту Такома в Сиэтле, произошло возгорание смартфона Samsung Galaxy A21. Напомним, что устройство начали продавать в прошлом году.
Как заявил представитель аэропорта Перри Купер, смартфон сгорел почти полностью. Модель удалось установить со слов самого владельца. Он и сообщил, что сгорел смартфон Samsung Galaxy A21 с аккумулятором на 4000 мАч. К счастью, экипаж самолет не терял зря времени, и возгорание было быстро устранено огнетушителями. На борту располагалось 128 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента двум людям пришлось прибегнуть к помощи специалистов.
Представители Samsung уже осведомлены об этом случае. Они напомнили, что безопасность является их ключевым приоритетом. Техногигант также объявил о том, что проведет собственное расследование, по результатам которого примет решение, стоит ли ограничивать продажи этой модели.