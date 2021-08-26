Прошлогодний смартфон Samsung загорелся на борту самолета

Как заявил представитель аэропорта Перри Купер, смартфон сгорел почти полностью. Модель удалось установить со слов самого владельца. Он и сообщил, что сгорел смартфон Samsung Galaxy A21 с аккумулятором на 4000 мАч. К счастью, экипаж самолет не терял зря времени, и возгорание было быстро устранено огнетушителями. На борту располагалось 128 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате инцидента двум людям пришлось прибегнуть к помощи специалистов.

Представители Samsung уже осведомлены об этом случае. Они напомнили, что безопасность является их ключевым приоритетом. Техногигант также объявил о том, что проведет собственное расследование, по результатам которого примет решение, стоит ли ограничивать продажи этой модели.