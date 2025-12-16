Прошлогодний Vivo X200 Pro превзошёл по камере новый Oppo Find X9 Pro практически во всём

И Oppo Find X9 Pro, и Vivo X200 Pro предлагают множество цветовых профилей при съёмке. На Oppo это Default Preset и Stage Preset, на Vivo - Vivid Colors, Textured Mode, Zeiss Natural Colors. При помощи них вы можете делать фото как довольно яркими, так и контрастными.

В большинстве случаев Vivo X200 Pro обеспечивает максимально естественную цветопередачу. Поэтому если для вас важны именно натуральные цвета, то этот смартфон вам подойдёт больше.

Что касается ультраширика, то ситуация с цветовыми профилями при съёмке на него схожа с основными камерами.

При макросъёмке Oppo позволяет снимать объект ближе, но картинка в целом привлекательнее получается на Vivo за счёт обработки.

При 2-кратном увеличении Vivo гораздо лучше справляется с деталями. Но в режиме высокой контрастности X200 Pro делает изображение слишком резким. При 6-кратном увеличении детализация тоже лучше на Vivo, как и при 10-кратном. Однако когда мы доходим до 30-кратного зума, то приятнее картинка становится на Oppo.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.