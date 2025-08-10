Прославившийся иском от Apple инсайдер опубликовал подробные рендеры iPhone 17

Инсайдер продемонстрировал несколько вариантов цветового решения, включая новые оттенки — оранжевый и синий. Также представлен обновлённый дизайн серии iPhone 17 с уменьшенными рамками экрана и усовершенствованным блоком из трёх камер.

Проссер показал и iPhone 17 Air, который описал как более лёгкую и компактную модель по сравнению с другими в линейке.