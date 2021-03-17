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Прототип долгожданного Xiaomi Mi Mix 4 появился на "живом" фото
Он напоминает Samsung Galaxy Z Fold 2
Несмотря на то, что анонс долгожданного Xiaomi Mi Mix 4, как ожидается, состоится во втором полугодии, прототип модели уже появился на “живом” фото.
О том, что флагманский Xiaomi Mi Mix 4 все таки будет выпущен говорил в этом году глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun). Сейчас же появилась возможность ознакомиться с его внешним видом. На фотографиях запечатлели лишь заднюю панель смартфона, однако этого достаточно, чтобы понять, что смартфон будет напоминать Samsung Galaxy Z Fold 2. Как можем видеть, в смартфоне предусмотрено три модуля камеры.
Предполагается, что Mi Mix 4 будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. На данный момент других предположений о характеристиках неанонсированного смартфона источники не высказывают.