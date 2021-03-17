Прототип долгожданного Xiaomi Mi Mix 4 появился на "живом" фото

О том, что флагманский Xiaomi Mi Mix 4 все таки будет выпущен говорил в этом году глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun). Сейчас же появилась возможность ознакомиться с его внешним видом. На фотографиях запечатлели лишь заднюю панель смартфона, однако этого достаточно, чтобы понять, что смартфон будет напоминать Samsung Galaxy Z Fold 2. Как можем видеть, в смартфоне предусмотрено три модуля камеры.