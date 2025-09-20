Телефоны
Опубликовано 20 сентября 2025, 19:05
Проверка падением с высоты подтвердила прочность стекла на iPhone 17 Pro Max

Телефон бросили даже с 6 метров
iPhone 17 Pro Max успешно прошёл ещё одни испытания, проведённые YouTube-блогером MadMatt и инсайдерским каналом Apple Track. Смартфон показал значительное улучшение долговечности по сравнению с предшественником.
Интересно, что после выхода серии iPhone 17 устройства подвергаются нещадным экспериментам. Тестировщики едва ли не в один голос подтверждают, что алюминиевый корпус устройства подвержен выцветанию и царапинам, после падения на жёсткую поверхность краска быстро стирается. Однако новый двухслойный керамический экран Ceramic Shield 2 оказался невероятно устойчивым.

Смартфон выдержал несколько падений без трещин с высоты колен и головы, и только падение с высоты 6 метров привело к появлению трещины на экране. Apple заявляет, что оно обеспечивает тройную защиту от царапин, и тесты это подтвердили.

Для сравнения, iPhone 16 Pro Max разбился при падении, в то время как iPhone 17 Pro Max остался практически невредимым. Заднее стекло треснуло только после падения с высоты 6 метров, что является значительным достижением. Обычно такие уровни защиты связаны с использованием чехлов, а не с самим телефоном.

Тест также показал, что алюминиевый корпус iPhone 17 Pro Max сохраняет свою прочность, несмотря на замену титанового корпуса в iPhone 16 Pro Max на алюминиевый. Хотя алюминий подвержен деформации и выцветанию, корпус по-прежнему выдерживает значительные удары.