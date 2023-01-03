Проверяющий смартфоны на прочность блогер назвал самые надёжные устройства 2022 года

По итогу на первом месте списка разместился AGM H5. Смартфон признали обладателем самого прочного корпуса, который не удалось сломать во время теста.

В свою очередь самым хрупким оказался Asus ROG Phone 6 Pro — он практически без усилий сломался на две части.

Самым ремонтопригодным телефоном был признан Google Pixel 7 Pro. iPhone 14 также оказался лёгок в обслуживании благодаря возможности быстро снять заднюю крышку.

В противовес им были приведены Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 — они оказались самыми сложными по конструкции, с дорогостоящими компонентами и высоким риском поломки во время ремонта.

Звание «самый инновационный дизайн» получил Nothing Phone (1). В то же время Google Pixel 7 Pro был признан обладателем наиболее логичного расположения внутренних компонентов.