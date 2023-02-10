Проверяющий смартфоны на прочность блогер не смог сломать Galaxy S23 Ultra пополам

Проверяющий смартфоны на прочность блогер не смог сломать Galaxy S23 Ultra пополамОн очень старался
Анонсированный на прошлой неделе флагман Samsung Galaxy S23 Ultra уже успел проверить на прочность популярный блогер JerryRigEverything.
Фото: Wccftech
Внезапно, он оставил положительный отзыв на новинку. По словам эксперта, смартфон изготовлен из высококачественных материалов и прочен как скала. Девайс способен выдержать практически всё, что попадается на его пути.
Шутка ли — после всех издевательств и царапин, блогер решил сломать устройство пополам. Для этого он взял смартфон с двух сторон и начал сгибать. Но Galaxy S23 Ultra не то что не поддался и не сломался — аппарат вообще практически никак не шевельнулся.
По мнению специалистов, инвестиции Samsung в качество сборки Galaxy S23 Ultra отражают стремление компании сохранить свою репутацию. Ожидается, что компания вложила те же ресурсы в Galaxy S23 и Galaxy S23+. А потому будет интересно посмотреть, будут ли эти модели такими же прочными, как Galaxy S23 Ultra.