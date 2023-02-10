Проверяющий смартфоны на прочность блогер не смог сломать Galaxy S23 Ultra пополам

Внезапно, он оставил положительный отзыв на новинку. По словам эксперта, смартфон изготовлен из высококачественных материалов и прочен как скала. Девайс способен выдержать практически всё, что попадается на его пути.

Шутка ли — после всех издевательств и царапин, блогер решил сломать устройство пополам. Для этого он взял смартфон с двух сторон и начал сгибать. Но Galaxy S23 Ultra не то что не поддался и не сломался — аппарат вообще практически никак не шевельнулся.

По мнению специалистов, инвестиции Samsung в качество сборки Galaxy S23 Ultra отражают стремление компании сохранить свою репутацию. Ожидается, что компания вложила те же ресурсы в Galaxy S23 и Galaxy S23+. А потому будет интересно посмотреть, будут ли эти модели такими же прочными, как Galaxy S23 Ultra.