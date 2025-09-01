Телефоны
Прозрачные чехлы для iPhone 17 утекли накануне анонса — и они не совсем «прозрачные»

Получается, обман?
До презентации iPhone 17 остаются считанные дни, а в сеть уже утекли изображения «прозрачных» чехлов для новых моделей. Однако назвать их полностью прозрачными язык не поворачивается.
В версиях для iPhone 17 Pro и Pro Max задняя часть чехла частично выполнена из непрозрачного белого материала. По словам инсайдеров, это связано с увеличенным блоком камер и необходимостью укрепить конструкцию вокруг модуля MagSafe.

В итоге прозрачной осталась лишь ограниченная часть корпуса, а большая площадь закрыта белым сегментом. Многие пользователи уже раскритиковали новинку, отмечая, что такие аксессуары едва ли можно считать «clear case».

Для тех, кто хочет видеть оригинальный дизайн смартфона сквозь чехол, придётся искать решения от сторонних производителей.

Альтернативой станут новые силиконовые чехлы Apple в ярких цветах, а также серия TechWoven, которые будут представлены вместе с линейкой iPhone 17 на презентации 9 сентября.

