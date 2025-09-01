Прозрачные чехлы для iPhone 17 утекли накануне анонса — и они не совсем «прозрачные»

В версиях для iPhone 17 Pro и Pro Max задняя часть чехла частично выполнена из непрозрачного белого материала. По словам инсайдеров, это связано с увеличенным блоком камер и необходимостью укрепить конструкцию вокруг модуля MagSafe.

В итоге прозрачной осталась лишь ограниченная часть корпуса, а большая площадь закрыта белым сегментом. Многие пользователи уже раскритиковали новинку, отмечая, что такие аксессуары едва ли можно считать «clear case».