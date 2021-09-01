Прозрачный чехол раскрыл дизайн грядущего iPhone 13 Pro

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Прозрачный чехол раскрыл дизайн грядущего iPhone 13 ProОчередное минорное обновление или хорошо скрытый сюрприз?
Уже в ближайшие недели Apple представит линейку iPhone 13. И как это всегда и бывает, в сети, накануне презентации, начало появляться множество утечек, касающихся грядущего обновления.
На этот раз в сеть просочились изображения прозрачных чехлов, демонстрирующих дизайн iPhone 13 Pro. На принадлежность к Pro-версии смартфона указывает наличие выреза под тройную основную камеру. Источником фотографий стал инсайдер с портала SlashLeaks.
Судя по всему, как минимум сзади аппарат будет практически идентичен прошлому поколению. Возможно, сюрпризы ждут нас с передней стороны. По крайней мере, на это указывает пасхалка, оставленная в новом сезоне собственного сериала Apple Тед Лассо.
Напомним, что анонс iPhone 13 ожидается уже 14 сентября. Предзаказ может открыться уже 17 сентября.