Прозрачный чехол раскрыл дизайн грядущего iPhone 13 Pro

Судя по всему, как минимум сзади аппарат будет практически идентичен прошлому поколению. Возможно, сюрпризы ждут нас с передней стороны. По крайней мере, на это указывает пасхалка, оставленная в новом сезоне собственного сериала Apple Тед Лассо.

Напомним, что анонс iPhone 13 ожидается уже 14 сентября. Предзаказ может открыться уже 17 сентября.