«Прозрачный» Realme 15 Pro утек в сеть — смартфон получит редактированием фото голосом

На изображениях заметен плоский экран с узкими рамками и центральным отверстием под фронтальную камеру. Кнопки регулировки громкости и питания размещены справа. Отсутствие сканера отпечатков на боковой грани намекает на его расположение под экраном.

Особое внимание привлекает задняя панель: два крупных круглых модуля для камер, ещё одно кольцо с LED-вспышкой и надпись «50MP».

Дизайн напоминает полупрозрачную конструкцию, особенно за счёт вертикальных линий под камерами — возможно, в этой зоне расположена батарея. Цвет устройства — Flowing Silver, также ожидаются варианты Velvet Green и Silk Purple.

Realme 15 Pro оснастят чипом Qualcomm Snapdragon и новой функцией голосового редактирования фото — AI Edit Genie. Смартфон предложат в четырёх конфигурациях памяти: от 8/128 ГБ до 12/512 ГБ. Цена может стартовать с 24 999 рупий ($290), как у Realme 14 Pro.