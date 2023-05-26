«Прозрачный» смартфон Nothing Phone (2) станет альтернативой iPhone

Стоит отметить, что девайс уже сейчас вызывает немалый интерес у публики. Оригинальная модель привлекла внимание благодаря своим уникальным особенносятм, таким как Glyph Lights на задней панели.

Теперь же Пэй готовит новую версию, которая, как он обещает, превзойдет ожидания. В интервью Forbes глава Nothing рассказал, что новый смартфон бренда будет доступен по всему миру, включая рынок США, который компания пропустила при запуске первой модели.

Он заявил, что рынок США очень важен для компании. Пэй также добавил, что он видит Nothing Phone 2 как альтернативу iPhone.

Кроме даты релиза, глава компании также раскрыл некоторые детали о технических характеристиках Nothing Phone 2. Новый смартфон получит увеличенную батарею на 4700 мАч и будет оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 1.