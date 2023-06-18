«Прозрачный» смартфон Nothing Phone (2) украдёт фишку iPhone 15 Pro ещё до его выхода

Вместо создания совершенно нового телефона, Карл Пей и его команда решили улучшить первую модель. Одним из новшеств в новинке станет использование флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1 вместо среднебюджетного Snapdragon 778+.

Также стоит отметить новый 6,67-дюймовый AMOLED-экран и более ёмкую батарею на 4700 мАч.

Но что более интересно, Nothing Phone (2) получит эстетичный и функциональный дизайн. По крайней мере, об этом говорят данные инсайдеров.

Благодаря изогнутым дисплею и рамке, смартфон будет удобнее держаться в руках, а его прозрачное заднее стекло позволит увидеть внутренности устройства, что является уникальной чертой серии Nothing Phone.

Скруглённый экран — это в целом то, что Nothing Phone (2) успешно «подсмотрел» у грядущего iPhone 15 Pro ещё до его выхода. При этом устройство Карла Пея также напоминает смесь iPhone 11 и iPhone 12.