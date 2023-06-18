«Прозрачный» смартфон Nothing Phone (2) украдёт фишку iPhone 15 Pro ещё до его выхода

«Прозрачный» смартфон Nothing Phone (2) украдёт фишку iPhone 15 Pro ещё до его выходаА мы только рады
Новый смартфон Nothing обещает быть интересным продолжением их первого устройства.
Вместо создания совершенно нового телефона, Карл Пей и его команда решили улучшить первую модель. Одним из новшеств в новинке станет использование флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1 вместо среднебюджетного Snapdragon 778+.
Также стоит отметить новый 6,67-дюймовый AMOLED-экран и более ёмкую батарею на 4700 мАч.
Но что более интересно, Nothing Phone (2) получит эстетичный и функциональный дизайн. По крайней мере, об этом говорят данные инсайдеров.
Благодаря изогнутым дисплею и рамке, смартфон будет удобнее держаться в руках, а его прозрачное заднее стекло позволит увидеть внутренности устройства, что является уникальной чертой серии Nothing Phone.
Скруглённый экран — это в целом то, что Nothing Phone (2) успешно «подсмотрел» у грядущего iPhone 15 Pro ещё до его выхода. При этом устройство Карла Пея также напоминает смесь iPhone 11 и iPhone 12.