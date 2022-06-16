«Прозрачный» смартфон от Nothing впервые попал на видео целиком

Но накануне она опубликовала тизер-постер, который раскрыл нам, как именно будет выглядеть долгожданный Nothing Phone (1). Теперь же в Сети появилось видео, которое ещё лучше продемонстрировало дизайн смартфона.

На YouTube-канале Rafael Zeier появился ролик, автор которого сумел заснять устройство с разных сторон. К сожалению, ему не дали девайс в руки, предоставив лишь возможность снять его из-за стекла.