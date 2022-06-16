«Прозрачный» смартфон от Nothing впервые попал на видео целиком

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«Прозрачный» смартфон от Nothing впервые попал на видео целикомДизайнеры компании явно постарались на славу
Внешний вид первого смартфона Nothing — это вполне себе тайна, которую компания до последнего старалась сдержать в секрете.
Но накануне она опубликовала тизер-постер, который раскрыл нам, как именно будет выглядеть долгожданный Nothing Phone (1). Теперь же в Сети появилось видео, которое ещё лучше продемонстрировало дизайн смартфона.
На YouTube-канале Rafael Zeier появился ролик, автор которого сумел заснять устройство с разных сторон. К сожалению, ему не дали девайс в руки, предоставив лишь возможность снять его из-за стекла.
Судя по видео, телефон и вправду получит необычный «прозрачный» корпус, в котором все внутренние элементы будут расположены максимально аккуратно и покрашены в белый цвет.
Напомним, что анонс устройства ожидается уже 12 июля, в рамках соответствующей презентации.