Прямо как на Android: Apple скоро разрешит установку приложений на iPhone в обход App Store в России

Это, в первую очередь, затронет Apple и их iPhone, на которых приложения можно устанавливать только из App Store. В отличие от них, на Android-смартфонах установка из сторонних источников возможна через меню настроек.

Законопроект может быть внесён в Госдуму в текущую сессию. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что внесение законопроекта по стандартной процедуре возможно не раньше осенней сессии.

При этом Минцифры работает над ускоренным вариантом принятия и надеется успеть в весеннюю сессию.

По словам представителей министерства, Apple является «добросовестной компанией», т.к. прошла все необходимые процедуры и заплатила штраф в бюджет России. Для этого, к слову, требовалось согласование с Управлением по контролю за иностранными активами США.

Шадаев считает, что это подтверждает готовность компании добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке.

Напомним, что не так давно стало известно о появлении возможности установки приложений в обход App Store уже осенью, в iOS 17. Правда, скорее всего, это коснётся лишь европейского рынка.