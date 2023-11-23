Пуля не взяла: Huawei Mate 60 Pro остановил пулю и спас жизнь блогеру

20:32, 23 ноября 2023
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Пуля не взяла: Huawei Mate 60 Pro остановил пулю и спас жизнь блогеруКак минимум он бы остался инвалидом
Флагман Huawei Mate 60 Pro спас блогера от огнестрельного ранения. Китайский блогер Douyin в соцсети Weibo опубликовал фото флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro с пулевым отверстием. Устройство, скорее всего, восстановить уже не удастся, но благодаря этому блогер серьёзно не пострадал.
© Douyin / Weibo
Никаких подробностей он не рассказал, но отметил, что если бы не смартфон, лежащий в кармане и принявший пулю, выпущенную в бедро, остаток дней ему пришлось бы провести в инвалидной коляске.
«Без этого препятствия в виде мобильного телефона я мог бы провести остаток своей жизни в инвалидной коляске», — заявил Douyin.