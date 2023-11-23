Пуля не взяла: Huawei Mate 60 Pro остановил пулю и спас жизнь блогеру

Никаких подробностей он не рассказал, но отметил, что если бы не смартфон, лежащий в кармане и принявший пулю, выпущенную в бедро, остаток дней ему пришлось бы провести в инвалидной коляске.

«Без этого препятствия в виде мобильного телефона я мог бы провести остаток своей жизни в инвалидной коляске», — заявил Douyin.