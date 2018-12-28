Путин окончательно отменил внутрисетевой роуминг

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О связи», отменяющие внутрисетевой роуминг. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предписывает операторам установить одинаковые условия каждому абоненту, независимо от того, находится ли клиент в том регионе, где он приобрел номер. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

В пояснительных материалах отмечается, что изначально внутрисетевой роуминг возник в результате дополнительных издержек из-за специального регулирования «при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора». Сейчас же такой механизм соединения «применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным».