Пыль в объективе камеры и царапины из коробки: первые владельцы пожаловались на проблемы iPhone 15 Pro

Однако первые пользователи столкнулись с неприятными сюрпризами прямо из коробки. Согласно информации от инсайдеров, некоторые владельцы жалуются на присутствие пыли в объективе камеры iPhone 15 Pro, а также на царапины и неправильное выравнивание дисплея.

Покупатели, получившие свои iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max ещё 22 сентября, выразили обеспокоенность качеством устройств.

Они отметили, что даже простое удержание iPhone 15 Pro может временно изменить его цвет. Во избежание этого, Apple рекомендует использовать чехол и чистить устройство мягкой влажной тканью.

Однако такие проблемы, как царапины, неправильное выравнивание дисплея и пыль в объективе камеры, не могут быть устранены подобным образом.

Инсайдер Majin Bu поделился информацией о том, что пыль внутри объектива камеры iPhone 15 Pro невозможно очистить обычными методами. Пользователи также сообщают о царапинах на титановой рамке устройства и на экране.