Qualcomm анонсировала новый чип для недорогих игровых смартфонов

Сообщается, что Snapdragon 778G построен на 6-нм техпроцессе. Благодаря этому чип может похвастаться улучшенным в сравнении с предшественниками энергопотреблением и возможностью размещения на плате большего количества транзисторов.

Видеоускорителем выступает Adreno 642L. Данное решение имеет встроенную поддержку Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10+ и HDR10. Представители Qualcomm заявили, что их новая SoC способна работать с дисплеями с разрешением вплоть до FullHD+ и частотой обновления экрана 144 Гц.

Отметим, что эксперты и инсайдеры полагают, что первым смартфоном со Snapdragon 778G на борту окажется грядущий Honor 50. Его анонс ожидается уже до конца месяца.