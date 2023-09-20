Qualcomm анонсировала новый процессор для смартфонов среднего уровня Snapdragon 7s Gen 2

Данный чип, созданный по 4-нм техпроцессу Samsung, позиционируется как решение среднего уровня и может появиться на рынке уже в этом месяце.

Snapdragon 7s Gen 2 оснащён восьмиядерным процессором, включая четыре ядра Kyro Gold на базе Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Kyro Silver на базе Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц.

К процессору прилагается графический ускоритель Adreno 710, способный обрабатывать дисплеи с разрешением до FullHD+ и максимальной частотой обновления 144 Гц.

Новинка поддерживает платформу FastConnect 6700 и модем Snapdragon X62 5G, обеспечивающие скорость загрузки до 2,9 Гбит/с. Поддерживаются сети 5G как в диапазоне sub-6GHz, так и mmWave, а также Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

В области фотографии новинка поддерживает одну камеру с разрешением до 200 Мп и множество функций на базе ИИ. Кроме того, чип поддерживает LPDDR5 RAM с частотой 3200 МГц, технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ и множество других функций.

Отметим, что по последним слухам, первыми смартфонами на новом чипе станут модели из серии Xiaomi Redmi Note 13, анонс которых ожидается в ближайшее время.